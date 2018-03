Surinamer Tjon en Fa, man met een missie op WK baan in Omnisport Apeldoorn

videoEn weer staan daar twee mannen die hem hartelijk begroeten en vragen hoe het met hem is. De 24-jarige Jaïr Tjon en Fa uit Suriname wordt continu aangesproken, want in Apeldoorn kennen ze de baanwielrenner. Hier ontwikkelde hij zich als sporter. Hij lacht en beantwoordt alle vragen netjes. Het gaat goed met hem, zoveel wil hij wel zeggen, en hij is niet op het WK om alleen mee te doen.

Het begon allemaal in zijn geboorteland Suriname, waar Tjon en Fa de fiets al snel ontdekte. Maar dan op de weg, want baanfietsen kan nu eenmaal niet in zijn geboorteland. ,,Tot ik een paar keer in Trinidad met het baanwielrennen in aanraking kwam’’, vertelt hij terwijl hij na zijn training uitfietst. ,,Dat was het helemaal voor mij. Ik ben van nature een sprinter, heb er meer mee dan met duursport.’’

Zijn gespierde lichaam bevestigt zijn keuze, hij heeft de verhoudingen van een sprinter. En om dat te bekrachtigen verhuisde Tjon en Fa naar Miami in Amerika. ,,Trainen was prima daar, maar wedstrijdervaring kon ik daar niet veel opdoen, omdat we niet veel baanwedstrijden werden verreden. Jammer.’’ Zijn ouders kwamen in contact met Nederland, de Apeldoornse wielervereniging De Adelaar bood hem de kans om in het Omnisport te komen trainen en wedstrijden te rijden. Hans van Bon, verbonden aan De Adelaar, weet het nog goed. ,,Jaïr heeft hier de internationale juniorenwedstrijden gereden en maakte indruk. Hij had veel talent.’’

Volledig scherm Trots poseert Tjon en Fa voor de vlag van zijn land Suriname. De baanwielrenner ontwikkelde zijn talent op de baan van Omnisport Apeldoorn. © Rob Voss

Nationaliteit

Zoveel talent dat hem zelfs de keuze werd gegeven om voor de Nederlandse selectie uit te komen. Maar dan moest hij wel de Nederlandse nationaliteit aannemen. ,,En dat wilde ik niet’’, geeft hij toe. ,,Ik wil heel graag voor Suriname rijden, dat is mijn geboorteland. Heeft ook met trots te maken. Toen heb ik Apeldoorn weer verlaten en ben ik terug gegaan naar Amerika. Ik zou heel graag nog eens de teamsprint met Suriname rijden. Al wordt dat een lastig verhaal. Er is best talent, hoor. Maar geen geld, dat is het grote probleem.’’ Zijn ouders hebben tot vorig jaar zijn sportieve carrière gefinanceerd, een jaar geleden vond hij meerdere sponsors die hem helpen. ,,Dat is een fijne gedachte. Ik kan me nu echt gaan ontwikkelen.’’

Volledig scherm Jaïr Tjon en Fa. © Rob Voss

Het voelt wel goed om terug te zijn in Apeldoorn, zegt hij. ,,Ik heb heel veel ervaring opgedaan die ik nu allemaal meedraag. Ik ben er echt beter geworden. Ik heb geleerd heel gedisciplineerd te trainen. Ook op persoonlijk vlak. In plaats van samenwonen met mijn coach, woonde ik hier alleen. Heb ik veel van geleerd. Het voelt ook heel speciaal om juist hier het WK te rijden. Mijn broertje woont in Nederland en mijn ouders zijn overgekomen uit Suriname.’’

Missie

En niet alleen te rijden, maar ook te presteren, benadrukt hij. Want Tjon en Fa heeft een missie. En die missie moet eindigen met een medaille op de Olympische Spelen in Tokio in 2020. En misschien wel met een verrassing op dit WK op de sprint. ,,Ik voel me heel goed op dit moment, de trainingen lopen gesmeerd. Ik kan me echt wel meten met de toppers hier op de baan, heb me op de afgelopen wereldbekerwedstrijden wel laten zien met twee achtste plaatsen. En ik durf wel te zeggen dat ik nu beter ben dan in die wedstrijden.’’