Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt ontevreden over bondscoach Niels Kerstholt: ‘Zo word ik geen wereldkampioen’

,,Het hele seizoen loopt al stroef en dat komt door het schema", zegt Knegt, die zelf door een blessure lang zijn eigen programma heeft gevolgd. Naar zijn mening wordt er in het trainingsschema van Kerstholt te weinig gefocust op veel rondjes schaatsen. Door zijn blessure eerder dit seizoen kreeg hij de ruimte om meer een eigen schema te volgen, waarna hij afgelopen zondag in Dresden enkele millimeters verwijderd was van goud op de 1500 meter. ,,Ik laat zien dat hun aanpak niet werkt en mijn eigen aanpak wel.”

Dat geldt niet alleen voor hem, maar ook voor de andere shorttrackers, vindt Knegt. ,,Als je kijkt naar Jens (Van ‘t Wout, red.), die heeft superveel talent. Maar daar is nog veel meer uit te halen dan je nu doet. Dat zij zich niet uitspreken komt ook doordat zij nog weinig ervaring hebben.” Knegt geeft daarbij aan dat het niet alleen Kerstholt is die verantwoordelijk is voor een schema dat veel op techniek focust, maar ook onder anderen assistent Annie Sarrat.

Schulting wijst ook naar het trainingsschema als oorzaak voor haar mindere vorm. ,,Het gaat steeds beter en mijn band met Niels is goed", benadrukt ze. ,,Maar er zijn toch een aantal punten waarmee ik niet 100 procent tevreden bent. Op het EK won ik 4 keer goud en leek het allemaal goed, maar ik was niet de Suzanne Schulting die ik anders was op titeltoernooien. De aanloop daarnaar was voor mij niet goed. Ik miste een ‘sparkle’ en een ‘snap’. Met die vorm word ik geen wereldkampioen.”

Volledig scherm Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting tijdens de Winterspelen van Beijing. © Pim Ras

Eten, slapen, trainen en blind vertrouwen

Schulting: ,,Je wil als atleet bezig zijn met eten, slapen, trainen en niet continu met welke training ik moet doen. Ik wil blind kunnen vertrouwen op het schema van de coach, maar nu komt er die andere factor bij. Dit seizoen ga ik akkoord dat dat even zo is, maar richting de Spelen wil ik me daar niet druk om maken.”

Quote Natuurlijk is ruimte voor individuen om te praten over hun ontwikke­ling, maar als je veel twijfelt en je gaat steeds dingen anders doen, is het niet efficiënt Niels Kerstholt, bondscoach shorttrackers

Knegt sprak zich samen met onder andere Schulting al na de eerste World Cups in oktober uit. Toch veranderde er weinig. ,,Ik weet dat er een paar oudere rijders zijn, die het nu niet doen zoals ze het altijd hebben gedaan”, reageert Kerstholt. ,,Maar ik heb een heel team om aan te denken. En ook op advies van Jeroen (Otter, red.) houd ik vast aan het schema waarmee ik bezig ben. Natuurlijk is ruimte voor individuen om te praten over hun ontwikkeling, maar als je veel twijfelt en je gaat steeds dingen anders doen, is het niet efficiënt. Het is goed dat de toppers zich uitspreken, want dat houdt je scherp. En met Suzanne en Sjinkie, ervaren sporters, moet het vertrouwen gewoon groeien.”