Suzanne Schulting grijpt in Kazachstan naast goud op 500 meter én aflossing

Liveblog LIVE | Thuisduel voor Rohda Raalte, Robur et Velocitas ontvangt KCVO en weet FC Kraggen­burg eindelijk te winnen?

Alcides boekte een zeer welkome overwinning op Alphense Boys en Heino pakte een punt tegen VOC. Wat doet Rohda Raalte in de laatste reguliere speelronde voor de winterstop? De ploeg van Laurens Knippenborg neemt het op eigen veld op tegen laagvlieger De Zouaven. Over laagvliegers gesproken: vierdeklasser FC Kraggenburg kan een overwinning heel goed gebruiken. In Apeldoorn gaan Robur et Velocitas en KCVO uitmaken wie voorlopig aansluiting houdt bij de top in de derde klasse D. Kortom, het wordt een interessante middag.

13:30