Suzanne Schulting pakt op 1500 meter in Debrecen goud én ticket voor de Spelen

Xandra Velzeboer eindigde als tweede in de B-finale. In het wereldbekerklassement moet Schulting alleen Lee voor zich dulden. Bij de mannen kreeg Sven Roes in de finale een straf. De winst was voor de Chinees Ren Ziwei. Jens van ‘t Wout finishte als derde in de B-finale. Sjinkie Knegt, de hoogst geklasseerde Nederlander op de 1500 meter, vloog er donderdag al uit in de kwartfinales.