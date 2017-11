Sven Kramer houdt schaats-Oscar nu zelf

Krol vecht en gaat ten onder

16:30 Ondanks dat hij er vol voor ging, is Thomas Krol er niet in geslaagd om voor de tweede maal op het podium te belanden in Stavanger. Na zijn bronzen plak op de 1000 meter gisteren, moest Krol op de 1500 meter zijn meerdere erkennen in de Noor Pedersen.