Sven Kramer houdt WK na eerste dag voor gezien

Kramer stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement. De negenvoudige wereldkampioen eindigde op de 500 meter als negentiende en op de 5000 meter als negende. Nooit eerder in zijn lange loopbaan begon hij zó slecht aan het WK allround.

Kramer liet in de aanloop weten dat zijn hoofd eigenlijk helemaal niet naar het toernooi in Noorwegen stond. Hij had een slechte week achter de rug vanwege gezondheidsproblemen in de familie. ,,Het WK is nu niet belangrijk, maar ik ben er nu toch, dus doe ik maar mee”, zei hij woensdag.