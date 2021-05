Sven Kramer kondigt afscheid aan: ‘Ik ben niet bang voor het beruchte zwarte gat’

De Olympische Winterpelen in februari zijn het laatste sportieve kunstje van Sven Kramer. Daarna volgt een groots afscheid in het Olympisch Stadion en een nieuwe carrière: hij krijgt een managementrol binnen Jumbo-Visma, vertelt hij in een interview met fietsmagazine Bicycling.

,,Het is voor mij gevoelsmatig nog ver weg”, zegt de 35-jarige Kramer in het interview. ,,Eerst volgend jaar nog knallen in Peking. Daarna is er een groot afscheid in het Olympisch Stadion en dan begint mijn toekomst. Ik ben niet bang voor het beruchte zwarte gat. Ik zie voldoende uitdagingen bij Team Jumbo-Visma. Ik sluit niet uit dat er daar meer sporten bijkomen.”

De Winterspelen in Peking vormen het eindpunt van een lange, succesvolle carrière die in 2005 bij TVM begon. Met onder meer vier keer olympisch goud, negen wereldtitels allround en 21 titels op de WK afstanden. De laatste jaren kampt Kramer met hardnekkige rugproblemen en is hij niet meer dominant. In Peking wil hij nog één keer schitteren, al is hij geen favoriet meer op de individuele afstanden. Een rol binnen zijn ploeg Jumbo-Visma was daarna voorzien. Nu is er meer duidelijkheid over zijn toekomst.

Quote Ik denk dat ik in het directie­team van toegevoeg­de waarde kan zijn Sven Kramer

Kramer zal samen met Richard Plugge, Merijn Zeeman en Jac Orie deel uitmaken van de directie van Team Oranje, de organisatie waar ook de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma toe behoren. ,,Ik ga er nog niet te veel over zeggen. De komende tijd zal de verdere invulling nog doorgesproken moeten worden”, zegt de 35-jarige Fries. ,,Ik weet waar ik voor sta. Dat is dat de sportieve zaken voor 100 procent geregeld moeten zijn als je presteren wil en ik wil het managen onder de knie krijgen. Ik denk dat ik in het directieteam van toegevoegde waarde kan zijn.”

