Sven Kramer na 'jojo-rit': Het was niet heel bijzonder

Door Rik Spekenbrink Hij wist bij de start al dat een nieuw wereldrecord er niet in zou zitten. In plaats van zich bezig te houden met een eindtijd of een vlakke rit, werd het dan ook vooral een race tegen Ted-Jan Bloemen. ,,Dat is niet erg, maar het zal uiteindelijk wel harder moeten dan dit. Misschien heb ik iets te behouden gereden.”

Kramer reed met 6.07,04 de zesde tijd uit zijn carrière. ,,Is dat zo? Het was niet heel bijzonder, gewoon voldoende. Natuurlijk wil je harder, maar daar moeten ook de omstandigheden naar zijn. Je zag in de ritten voor ons dat niemand makkelijk onder de 6.10 kwam. Dan weet je genoeg. Het is zoals het is.”



Kramer gaat nu op trainingskamp in Collalbo. ,,En dan op naar het Olympisch Kwalificatietoernooi. Als het goed is wordt dat voor het minst spannends van iedereen.”