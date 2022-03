Sven Kramer ontvangt koninklijke onderscheiding bij afscheid

Sven Kramer is bij zijn afscheid in Thialf in Heerenveen onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 35-jarige Fries kreeg de onderscheiding van minister van Sport Conny Helder voor zijn “unieke” verdiensten in de sport.

Kramer zei supervereerd te zijn en was er ook trots op. “Ik had deze niet zien aankomen” zei hij. “Ik ben heel dankbaar en hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren en dat ze er net zoveel plezier aan beleven als ik heb gehad”, zei de schaatser. Wüst, de meest succesvolle Nederlandse schaatsster ooit, reed eerder vandaag onder luid applaus van het publiek in Thialf haar laatste race. Later vandaag krijgen beide sporticonen een officieel afscheid in Thialf.

De minister roemde de unieke prestaties van Kramer. Hij veroverde vier gouden medailles op vijf Olympische Spelen en won 21 keer goud op de WK afstanden. Ook werd hij negen keer wereldkampioen allround en tien keer Europees kampioen allround. De schaatser was in 2010 al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Wüst was afgelopen maand bij de huldiging van de olympische medaillewinnaars in Den Haag als eerste sporter al benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.