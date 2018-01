Sven Kramer sluit Winterspelen van 2022 niet uit

,,Ik heb er over nagedacht of ik na de Olympische Spelen in Pyeongchang nog wel wilde blijven schaatsen'', zegt Kramer. ,,Maar ik heb er nog heel veel lol in. Dus ik ga nog een paar jaar door, zoals het er nu uitziet zeker nog twee jaar. En dat ga ik doen bij mijn huidige ploeg, bij Lotto-Jumbo.''

Mogelijk zet hij zijn indrukwekkende loopbaan ook na 2020 nog voort. Na zijn actieve schaatscarrière zal Kramer in elk geval betrokken blijven bij de ploeg van de huidige succescoach Jac Orie. Het oude contract van Kramer liep dit jaar na Pyeongchang 2018 af. De drievoudig olympisch kampioen had vorig jaar zomer bevestigd dat hij was benaderd door KPN om een eigen schaatsploeg te beginnen, mogelijk ook met Orie. Bij de ploegpresentatie eind oktober liet Kramer zijn toekomst nog open. Orie daarentegen sprak duidelijk zijn voorkeur uit voor een verlengde samenwerking met Team Oranje, de organisatie van de gecombineerde schaats- en wielerploeg van LottoNL-Jumbo.

Kramer rijdt sinds het seizoen 2014-2015 voor LottoNL-Jumbo. Hij veroverde onder leiding van Orie drie wereldtitels allround, drie Europese titels allround en zes keer goud bij de WK afstanden. ,,Ik heb veel vertrouwen in zijn aanpak’’, zei Kramer over Orie. ,,Zijn werkwijze bevalt mij erg goed en slaat ook steeds beter aan. Hoe beter wij elkaar kennen, des te beter we op elkaar ingespeeld raken. Ik ben ervan overtuigd dat er nog ruimte voor verbetering is.''

Na zijn contract kan Kramer kiezen: doorgaan of een functie in Team Oranje, de organisatie van de gecombineerde schaats- en wielerploeg. ,,Nee, ik ga geen trainer worden'', sprak Kramer lachend. ,,Als een soort directeur dan misschien? Zou kunnen.''



Deelname aan de Winterspelen van 2022 in China sluit Kramer niet op voorhand uit. ,,Zeg nooit nooit, maar dat is op dit moment nog een brug te ver. Ik sport om te winnen. Dat is mijn drijfveer, daar haal ik ook heel veel energie uit. Maar je moet wel kunnen blijven winnen.''