Sven Kramer zegt af voor 10 kilometer

Marquez bekroont inhaalrace met zege in Maleisië na val Rossi

10:09 Ondanks een gridstraf van zes plaatsen heeft Marc Marquez vandaag de MotoGP van Maleisië gewonnen. De Spaanse Honda-coureur, die twee weken geleden in Japan al zijn vijfde wereldtitel in de koningsklasse veiligstelde, profiteerde in de slotfase van een val van Yamaha-rivaal Valentino Rossi.