Sven Nys biedt excuses aan voor ‘idiote uitspraak’ tijdens WK veldrijden

Marianne Vos en Lucinda Brand vochten gisteren tijdens het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville een duel uit om de wereldtitel. Vos nestelde zich voortdurend in het wiel van haar landgenote en dat zag Sven Nys, ploegleider van Brand, niet graag gebeuren. “Je moet niet als een mongool op kop rijden”, riep hij. Duidelijk te horen voor de tv-kijkers op Sporza.

Een verkeerde woordkeuze, zo besefte Nys. ,,In het heetst van de strijd had ik gewoon moeten zeggen dat het niet verstandig is om op kop te blijven rijden. Want dan verlies je sowieso de koers”, vertelde hij na afloop. ,,Ik heb uitgesproken wat ik niet had mogen uitspreken. Ik snapte het direct en bood meteen mijn excuses aan op televisie. Ik voelde zelf aan dat het niet oké was.” Hij stuurde na de uitzending ook een tweet de wereld in: ,,Mijn oprechte excuses voor mijn idiote uitspraak op televisie. Dit mag nooit gebeuren.”