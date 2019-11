Sverre Lunde Pedersen mijdt wereldbeker Polen

Nog een maand tot gevecht van de eeuw: ‘Er staat voor Badr meer druk op dan voor Rico’

19:44 Nog een maand, dan is het tijd voor het gevecht waar de kickbokswereld en heel veel daaromheen zich al lang mee bezig houdt. Rico Verhoeven tegen Badr Hari, op 21 december in de Gelredome in Arnhem. Een vooruitblik in vijf vragen.