Svitolina en Swiatek uitgeschakeld op Indian Wells

UCI hielp met evacuatie Afghaanse wielren­sters: ‘Hiermee hebben we levens gered’

11 oktober De UCI zegt een belangrijke rol te hebben gespeeld in de evacuatie van 165 Afghaanse vluchtelingen. Daarbij zaten ook wielrensters, die sinds de machtsovername van de taliban in een zeer onveilige situatie verkeerden. Afghaanse vrouwen mogen in het land om religieuze redenen namelijk niet meer sporten.