Svitolina haakt geblesseerd af in Hongkong

De 23-jarige Svitolina, nummer vier van de wereldranglijst, wil geen risico nemen met het oog op de WTA Finals van eind deze maand in Singapore. De tennisster uit Oekraïne beleeft een bijzonder succesvol jaar, waarin ze al vijf toernooien won.

De Deense Caroline Wozniacki verdedigt haar titel in Hongkong. Na het afhaken van Svitolina en de vroege uitschakeling van de Amerikaanse veterane Venus Williams is Wozniacki de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit.