Svitolina herstelt zich op tijd tegen Zarazua

Video Eric Dier rent tijdens duel héél nodig naar toilet en Mourinho holt er achteraan

10:09 Het zijn taferelen die je zelden ziet tijdens een voetbalwedstrijd: een speler die tijdens een wedstrijd in een ferme sprint de catacomben in rent. Op weg naar het toilet. Eric Dier dook gisteravond tijdens het bekerduel Tottenham Hotspur - Chelsea de spelerstunnel in. Maar het wordt nog gekker. Een schreeuwende José Mourinho, de manager van Spurs, rende achter hem aan.