Svitolina met moeite naar tweede ronde op Roland Garros

Van der Poel aan de start in BinckBank Tour: ‘WK laten schieten was goede beslissing’

17:45 Mathieu van der Poel gaat morgen als één van de topfavorieten van start in de BinckBank Tour. Het is de koers waarin de kopman van Alpecin-Fenix na een hoogtestage in Italië de puntjes op de i wil zetten voor de klassiekers. ,,Het was goed om het WK daarvoor te laten schieten”, concludeert Van der Poel terugkijkend op die titelstrijd.