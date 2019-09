Svitolina slaat zich langs Konta naar halve finales US Open

Svitolina en Konta wisten allebei enigszins verrassend door te dringen tot de kwartfinales. De als derde geplaatste Karolina Pliskova had in haar vierderondepartij alle kansen om Konta uit het toernooi te slaan, maar een set en break voorsprong gaf ze volledig uit handen. Svitolina rekende op haar beurt in een uur en kwartier af met thuisspeelster Madison Keys, die als negende geplaatst was.



Svitolina begon in het Arthur Ashe Stadium sterk aan de wedstrijd. De 24-jarige speelster uit Oekraïne brak bij een 3-2 stand door de service van haar Britse tegenstandster, maar gaf die voorsprong een game later weer uit handen. Konta kon niet profiteren en verloor de set uiteindelijk nog met 6-4. In de tweede set ging het tot een stand van 2-2 gelijk op, maar toen benutte Svitolina haar tweede breekkans. Net op het moment dat Konta terug in de wedstrijd leek te komen sloeg Svitolina ongenadig hard toe en begon Konta meer onnodige fouten te slaan. Op de service van haar tegenstandster kreeg Svitolina tweede wedstrijdpunten, maar op haar eigen service gooide ze de wedstrijd definitief in het slot.



In de halve finales wacht voor Svitolina een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Serena Williams en Qiang Wang.