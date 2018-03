Svitolina stopt indrukwekkende zegereeks Osaka

Elina Svitolina heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Naomi Osaka. De tennisster uit Oekraïne versloeg het Japanse talent in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Miami: 6-4 6-2. Osaka (20) had afgelopen week voor een daverende stunt gezorgd door het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven.