Svitolina vernedert nummer één van de wereld in Rome

In de eerste set was de beste tennisster van de wereld weggespeeld door Svitolina. Waar de nummer vier van de wereld vorig jaar nog met moeite en in drie sets won, had ze deze keer in nog geen twintig minuten de eerste set binnen.

Svitolina was veel agressiever dan Halep en sloeg veel meer winners dan haar opponente. Toen Halep terugkeerde uit de kleedkamer was ze met haar pijnlijke heup niet meer in staat om terug te komen in de wedstrijd. De 23-jarige Svitolina bleef stoïcijns haar goede spel spelen en mocht de twaalfde WTA-titel bijschrijven op haar palmares.