Swart (80) krijgt De Graafschap-shirt van vriend Guus Hiddink

Leezer baalt van eindsprint: Het was een chaos

18:41 Danny van Poppel eindigde in de achttiende etappe van de Vuelta voor de vijfde keer deze editie in de top tien. De sprinter van Team LottoNL-Jumbo eindigde in Lleida als zesde. ,,Het was een chaos'', blikte ploeggenoot Tom Leezer terug op de enerverende finale waarin de Belgische vluchter Jelle Wallays nog net de winst wist veilig te stellen.