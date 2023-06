Swiatek juicht zo enthousiast na winst op Roland Garros dat deksel van trofee valt

SC Genemuiden, Steenwijk én Ens promoveren, doek valt voor csv Apeldoorn en Hierden schakelt Unicum uit

Derde in de competitie, een nederlaag in de bekerfinale... Het seizoen van SC Genemuiden leek lang een teleurstelling te worden, maar het elftal van coach René van der Weij richtte zich op in de nacompetitie en speelt na de zomer in de derde divisie. Csv Apeldoorn degradeert daarentegen naar de eerste klasse, waarin ook asv Dronten na de zomer weer zal aantreden. Hierden knikkerde Unicum uit de nacompetitie.