Swiatek verslaat Bencic in finale in Adelaide

Sebastian Langeveld tien jaar na zege in Omloop: ‘Het is wat het is’

26 februari Het is al weer tien jaar geleden dat Sebastian Langeveld als laatste Nederlander de Omloop Het Nieuwsblad won. ,,Het was de bevestiging van de potentie die ik in me had”, kijkt hij terug op wellicht zijn grootste succes als wielerprof. Een veelwinnaar werd de Lissenaar niet. ,,Maar ik ben trots op wat ik tot nu toe bereikt hebt.”