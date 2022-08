Swingend FC Twente plaatst zich overtuigend voor play-offs tegen Fiorentina

FK Cukaricki begon vanavond nog uitstekend en kreeg drie goede kansen in het eerste kwartier. De 0-1 van Luka Adzic, die met zowel FC Emmen als PEC Zwolle degradeerde uit de eredivisie, was dan ook niet onverdiend. Na een kwartier was FC Twente eindelijk wakker en dat resulteerde in veel grote kansen in de eerste helft.



Aanvoerder Robin Pröpper tikte bij de tweede paal een met geluk verlengde vrije trap van Gijs Smal binnen. Michel Vlap liet daarna een goede kopkans onbenut door een hoek uit te zoeken, maar in de 34ste minuut besloot hij de bal gewoon rechtdoor te koppen en dat pakte beter uit: 2-1. Bij beide voorzetten vanaf rechts maakte spits Ricky van Wolfswinkel een uitstekende loopactie naar de eerste paal, waardoor Vlap alle ruimte had om te koppen.