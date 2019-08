Swingend Feyenoord legt Beer Sheva over de knie in thuisduel play-offs

Feyenoord staat op de drempel van de groepsfase van de Europa League. Vanavond werd in De Kuip met 3-0 gewonnen van Hapoel Beer Sheva. Dat biedt een uitstekend perspectief voor de return volgende week in Israël.

Door Mikos Gouka



Feyenoord zou kracht en fitheid ontberen. Maar wie Fer over het veld van de Kuip zag denderen, zag één brok kracht. De uitsmijter noemen ze hem in Rotterdam. En Hapoel Beer Sheva wist in de Kuip al snel waarom. De 29-jarige middenvelder smeekte Feyenoord deze zomer ongeveer om terug te mogen keren in de Kuip. Tegen de Israëlische opponent, de laatste horde op weg naar de gedroomde groepsfase van de Europa League, was duidelijk dat Feyenoord er blij mee mag zijn. Fer zorgde de ex-international op het middenveld voor het nodige gooi- en smijtwerk.

Het was een signaal naar zijn medespelers en naar de fanatieke aanhang. Feyenoord moet en zal de groepsfase van de Europa League bereiken en wil volgende week op een steenworp van de Gazastrook niet meer in problemen komen. Ondanks het broze fysiek gestel van veel spelers gaf de ploeg vol gas. Hapoel Beer Sheva bleek door die aanpak qua niveau niet meer dan een laagvlieger in de eredivisie. En de ploeg had ook een doelman van dat kaliber onder lat staan.

Openingstreffer Larsson

Ernestas Setkus keepte ooit een seizoen bij ADO Den Haag, maar toen Fons Groenendijk daar aan het roer kwam wist hij niet hoe snel hij Robert Zwinkels moest verkiezen boven de doelman uit Litouwen. Toegegeven, die Litouwer kreeg in de Kuip ook nauwelijks steun van zijn defensie. Telkens als Feyenoord even aanzette, wankelde Hapoel hevig. Rick Karsdorp, Luciano Narsingh en Leroy Fer slaagden er echter niet om de kansen te verzilveren. Dat gebeurde pas nadat Steven Berghuis de paal had geraakt en Sam Larsson de rebound in het lege doel kon tikken: 1-0.

Dat moest, ondanks dat het om een niet te missen kans ging, een flinke opsteker zijn geweest voor de 26-jarige Zweed die deze week precies twee jaar onder contract staat bij de Rotterdammers. Larsson worstelt al een tijdje in de Kuip, maar heeft nog altijd het vertrouwen van Jaap Stam. Dat kan niet worden gezegd van Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub, die allebei niet eens plaats hoefden te nemen op de reservebank.

Twee goals Fer

Na rust toornde Fer hoog boven iedereen uit om in te koppen. Zijn kopstoot werd nog gekeerd maar de rebound was wel voor de middenvelder: 2-0. En een kwartier voor tijd vuurde Fer nogmaals raak, de return waarschijnlijk tot een niemendalletje degraderend.

Voor de Rotterdammers mag plaatsing voor de groepsfase als een enorme overwinning worden gezien. De club moest Sjaak Troost als noodgreep gebruiken omdat er geen technisch directeur kon worden gevonden en is na het vertrek van algemeen directeur Jan de Jong vrijwel zonder de directie. Sterker nog, de gedroomde opvolger Robert Eenhoorn is afgehaakt als opvolger. Daarnaast won de ploeg in de competitie nog niet eenmaal.

Publiek omarmt Ié

Maar met een ticket voor Europa, als Hapoel volgende week niet opeens een compleet ander gezicht laat zien in het eigen Yaakov Turner Toto Stadion, kunnen de ploeg én Stam de broodnodige duw in de rug geven.

Bovendien levert plaatsing een gegarandeerde startpremie van minimaal drie miljoen euro op. Een bedrag dat de club nog net nodig lijkt te hebben om het verschil tussen vraagprijs van San Lorenzo en het bod uit Rotterdam op verdediger Marcos Senesi (22) te overbruggen.