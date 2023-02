Tadej Pogacar maakt indruk in Ruta del Sol en boekt derde zege op rij, Van Wilder juicht te vroeg in Algarve

Van Wilder juicht te vroeg in Algarve, Cort Nielsen wint

In het Portugese Fóia was Magnus Cort Nielsen de sterkste in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve. Op de Alto da Fóia, een 7,7 kilometer lange slotklim, verzorgde INEOS Grenadiers het tempo. Door het hoge tempo was aanvallen nagenoeg onmogelijk, waardoor het op een sprint van een uitgedunde groep uitdraaide.



Het Belgische toptalent Ilan Van Wilder ging van ver de sprint aan met de ervaren Rui Costa in zijn wiel. De Belg leek in de bochtige laatste meters de winst te pakken, maar dat was buiten Cort Nielsen gerekend die met een ultieme jump de al juichende Van Wilder wist te passeren. De Deen pakt niet alleen de ritwinst, maar neemt ook de leiderstrui over van Alexander Kristoff. Van Wilder werd tweede, Rui Costa derde.