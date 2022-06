Tadej Pogacar verliest potje 'steen, papier, schaar’ en moet dagzege in eigen land aan ploeggenoot laten

Het duo reed op de slotklim weg bij de rest. In de slotfase besloten ze een spelletje ‘steen, papier, schaar’ te spelen. Majka won dus, maar klassementsleider Pogacar is met nog één rit te gaan op weg om zijn titel te verdedigen.

Morgen is vijfde en laatste etappe van de rittenkoers. Die is relatief vlak en gaat over 155,7 kilometer van Vrhnika naar Novo Mesto. Pogacar heeft een voorsprong van drie seconden op zijn Poolse ploeggenoot.

Dubbelslag Woods in Frankrijk

Michael Woods (Israel-Premier Tech) heeft de derde etappe in de Route d’Occitanie gewonnen. De Canadees reed na een bergrit over 188,7 kilometer van Sigean naar Les Angles in de slotkilometers weg bij de Spanjaard Carlos Rodríguez (TotalEnergies).



Woods neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van de Spanjaard Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), de dagwinnaar van gisteren. Morgen eindigt de vierdaagse rittenkoers in Frankrijk met een relatief vlakke etappe: 188,3 kilometer van Les Angles naar Auterive.