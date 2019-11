Tadic gelooft in goede afloop voor Ajax

Crashen in de Keuken ‘Jos Verstappen niet blij met uitspraken Max’

20:36 In de serie Crashen in de Keuken van Ziggo Sport blikt Rob Kamphues samen met Robert Doornbos terug op het afgelopen Formule 1-weekend. Na de Grand Prix van de Verenigde Staten bellen Kamphues en Doornbos met Jos Verstappen, die het heeft over de uitspraken van zijn zoon Max. Ook gaat het over Hamilton, die voor de zesde keer wereldkampioen werd.