Tadic genomineerd voor Speler van de Week in Champions League

FC Emmen strikt transfer­vrije spits El Azzouzi

10:25 FC Emmen heeft voor de laatste twee maanden van het seizoen nog een speler aan de selectie toegevoegd. Zakaria El Azzouzi moet de club helpen in de eredivisie te blijven. De 22-jarige spits was transfervrij nadat hij eind december zijn contract bij Ajax had laten ontbinden.