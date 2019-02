Tadic moet Ajax weer eens bij de hand nemen

Door Daniël Dwarswaard



Ja, hij zou in theorie nog topscorer van de Champions League kunnen worden. Maar Dusan Tadic begint voorzichtig te lachen als hem wordt gevraagd of dat wel eens door zijn hoofd spookt. Nee, is het verwachte antwoord. De aanvaller heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Hij is één van de Ajacieden die zijn kwakkelende ploeg weer bij de hand moet nemen.

Zoals Tadic dat vóór de winterstop wel vaak deed, ook in de Champions League. Maar na de winterbreak is het ook hem niet gelukt om zijn stempel te drukken. Integendeel. In De Kuip tegen Feyenoord was hij onzichtbaar en ook in Almelo tegen Heracles was Tadic nergens te bekennen.

Ook hij wil graag weer het gevoel terug krijgen van het bijna onverslaanbare Ajax in de eerste maanden van dit seizoen. Tadic scoorde belangrijke goals uit tegen AEK Athene (2x), Bayern München thuis (2x) en in Lissabon tegen Benfica. Het waren allemaal wedstrijden waarin Ajax liet waartoe het in staat kán zijn. Maar weg is dat gevoel na de dramatische start van 2019.

Tadic blijft positief. Hij kan zo vlak voor de wedstrijd tegen Real Madrid natuurlijk ook niet anders. ,,Tegen Bayern München hebben we ook laten zien dat we ons eigen spel kunnen spelen tegen een Europese topclub. We moeten focussen op onszelf en ervan genieten.’’