Tagliafico tovert Ajax naar droomstart tegen AEK

Bekijk hier de goalsAjax is met een klinkende overwinning begonnen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag nam na rust afstand van AEK Athene (3-0). Grote man aan Amsterdamse zijde was Nicolás Tagliafico met twee doelpunten.

Het was niet alleen maar feest in een soms kolkende Johan Cruijff Arena. Klaas-Jan Huntelaar moest zich na rust geblesseerd laten vervangen en het is hoogst onzeker of hij zondag tegen PSV in actie kan komen. Hetzelfde geldt voor Matthijs de Ligt. De aanvoerder ontbrak tegen AEK Athene wegens een knieblessure. Coach Ten Hag besloot zijn aanvoerder niet door een verdediger te vervangen maar dirigeerde Frenkie de Jong naar de achterste linie. Op het middenveld kwam er een plaats vrij voor Carel Eiting, die daar de voorkeur kreeg boven Donny van de Beek.

Zo miste Ajax niet alleen De Ligt achterin. De middelste linie verloor zonder de dribbels van De Jong ook aan kracht. De kersverse international creëerde de afgelopen duels veel ruimte voor zijn ploeggenoten als hij weer eens iemand had uitgespeeld. Nu was het spel van Ajax voor rust voorspelbaar en werden de aanvallers nauwelijks vrijgespeeld. Dat had ook te maken met de rol van David Neres, de vleugelspits die de laatste weken door zijn trainer als spelmaker is gebombardeerd. De Braziliaan heeft op die positie niet de finesse van Hakim Ziyech, Dusan Tadic, De Jong of zelfs Lasse Schöne.

Balbezit

Ajax was veel in balbezit voor rust, heel veel zelfs. Maar dat leverde geen enkele kans op. Een optreden van Ky-Mani Marley deed wonderen in de rust. ,,Everything's gonna be alright", zong de zoon een bekend nummer van de overleden Bob. Het hele stadion zong mee. En wat gebeurde er? De tweede helft was nog geen twee minuten oud of Tagliafico scoorde op aangeven van Neres: 1-0.

De openingstreffer gaf Ajax kracht en de benodigde ruimte. Tagliafico was heel dicht bij een tweede treffer voordat Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd uitviel. Van de Beek mocht hem vervangen. Uitgerekend de invaller, de laatste week zo teleurgesteld over zijn bijrol, tekende met een heerlijke volley voor de 2-0. Tagliafico zag in de slotminuut zijn een bal vanaf een haast onmogelijke plek in de uiterste hoek belanden. De Argentijnse linksback kroonde zich zo tot de onbetwiste man van de wedstrijd.



Later op de avond weten de Amsterdammers of ze zich na deze overwinning koploper in Groep E mogen noemen. De wedstrijd tussen de twee andere ploegen uit de poule, Benfica en Bayern München, is om 21.00 uur gestart. Dit duel is hier te volgen.