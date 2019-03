Takagi verstevigt positie in klassement na zege op 1500 meter

Pella pakt in vijfde finale eerste ATP-titel

20:18 De Argentijnse tennisser Guido Pella heeft in zijn vijfde ATP-finale eindelijk succes behaald. De 28-jarige Pella schreef het graveltoernooi van São Paulo op zijn naam door Christian Garin uit Chili in twee sets te kloppen: 7-5 6-3. De Argentijn, nummer 48 van de wereld, had zijn vorige vier finales op het hoogste niveau allemaal verloren: in 2016 in Rio de Janeiro, in 2017 in München, in 2018 in Umag en eerder dit jaar in Córdoba.