Takagi voorlopig de beste in oer-Hollandse omstandigheden

De tribunes van het Olympisch Stadion kleurden groen van de regenponcho’s. De eerste dag van de WK allround, voor het eerst in 125 jaar in Amsterdam, verregende. Takagi ging er niet minder hard om. Op de 500 meter legde ze de basis voor wat haar eerste wereldtitel allround moet worden. Met 39,01 was ze veruit de rapste; zelfs het baanrecord (38,90) van sprintster Margot Boer, gereden op de NK sprint vier jaar geleden, ging er bijna aan. De Jong (40,47) en vooral Wüst (40,81) gaven fors toe en moesten even later op de 3 kilometer respectievelijk bijna 9 en 11 tellen goedmaken. Ter vergelijking: vorig jaar in Hamar was Wüst op de 500 meter nog geen 7 tienden langzamer dan Takagi, die toen na vier afstanden derde werd achter Wüst en Martina Sablikova.