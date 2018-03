Talent Kasatkina (20) maakt gehakt van Kerber in Indian Wells

Honderdste EL-goal helpt Bilbao niet

21:02 Iñaki Williams maakte vanavond het honderdste doelpunt in de Europa League van Athletic Bilbao. Maar dat was niet genoeg om de kwartfinales te halen. Olympique Marseille was met 1-2 te sterk. De Fransen wonnen het eerste duel al met 3-1.