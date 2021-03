Talentvolle Bissegger boekt eerste profzege en pakt geel, Roglic doet goede zaak

Bissegger kwam in de individuele tijdrit over iets meer dan 14 kilometer met start en finish in Gien binnen in een tijd van 17 minuten en 34 seconden. Daarmee was hij een fractie sneller dan Rémi Cavagna, die in de race tegen de klok amper een seconde moest toegeven. In het algemeen klassement bedraagt het verschil tussen de Zwitser en Fransman daarom ook minder dan een tel.



De klassementsmannen van Jumbo-Visma deden goede zaken. Roglic zette de derde tijd neer en pakte belangrijke tijd op renners als Maximilian Schachmann, Aleksandr Vlasov (allebei op 16 seconden van Roglic) en Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart (op 36 seconden). Kruijswijk finishte verdienstelijk als elfde op 20 seconden van de ritwinnaar. Daarmee was hij niet de beste Nederlander; Dylan van Baarle klokte de negende tijd.