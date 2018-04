Talentvolle Kämna blijft langer bij Sunweb

Kämna viel in zijn eerste jaar op met de achtste plaats in een lange tijdrit in de Ronde van Spanje en de tweede plaats in de wegrace bij het WK voor beloften. Ook maakte hij deel uit van de ploeg waarmee Team Sunweb de wereldtitel veroverde op het onderdeel ploegentijdrit.

,,We zijn zeer tevreden over zijn ontwikkeling'', liet coach Sebastian Deckert weten. ,,Lennard heeft stappen gemaakt, niet alleen qua resultaten maar ook in zijn benadering van de wielersport. Hij heeft zijn trainingsniveau opgeschroefd en is ook serieus met zijn voeding bezig. Lennard is een waardevolle kracht op WorldTourniveau.''