Tallon Griekspoor, Bart Stevens en David Pel naar derde ronde dubbelspel op Wimbledon

Botic van de Zandschulp en Jean-Julien Rojer kwamen niet door de tweede ronde. Van de Zandschulp verloor met zijn Amerikaanse partner Marcos Giron met 7-5, 6-2 van Girons landgenoot Robert Galloway en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Rojer was met Marcelo Arevalo uit El Salvador niet opgewassen tegen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. Het Amerikaanse duo was met 6-3, 7-6 (5) te sterk.

Bij de vrouwen moesten Rosalie van der Hoek en de Amerikaanse Lauren Davis in de tweede ronde opgeven. De stand was op dat moment 2-6, 6-3, 2-1 in het voordeel van de Hongaarse Timea Babos en de Belgische Kirsten Flipkens. In het gemengd dubbel won Matwé Middelkoop in de eerste ronde met de Indonesische Aldila Sutjiadi met 6-4, 3-6, 7-6 (10) van de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Tsjechische Barbora Strycova.