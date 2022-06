Tallon Griekspoor begint sterk aan grastoernooi Mallorca en klopt Spaanse veteraan

In de eerste set ging het lang gelijk op, hoewel het Griekspoor meer moeite dan zijn opponent kostte om de servicegames binnen te halen. Toch wist de 25-jarige Nederlander, nummer 53 van de wereld, er een tiebreak uit te slepen en daarin gaf hij López (ATP-214) nauwelijks een kans. Beide spelers waren ook in het tweede bedrijf aan elkaar gewaagd. Opnieuw moest er een tiebreak aan te pas komen, en wederom trok Griekspoor aan het langste eind. Hij gunde de ervaren López, die recordhouder is met 79 Grand Slam-deelnames op een rij , net als in de eerste tiebreak slechts drie punten.

Van de Zandschulp

Griekspoor neemt het in de achtste finales op tegen de Slowaak Alex Molcan, die in twee sets van de als zevende geplaatste Miomir Kecmanovic won. Ook Botic van de Zandschulp is van de partij op het Spaanse eiland. Hij staat morgen in de eerste ronde tegenover Marcos Giron uit de Verenigde Staten.



De Mallorca Open is een piepjong ATP-grastoernooi in voorbereiding op Wimbledon, dat maandag 27 juni van start gaat en waarvoor vandaag de kwalificatierondes zijn begonnen. Vorig jaar schreef de Rus Daniil Medvedev de eerste editie in Santa Ponsa op zijn naam.