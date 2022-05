Tallon Griekspoor bereikt kwartfinales in Genève

De 25-jarige Griekspoor, momenteel de nummer 64 van de wereld, treft in de kwartfinales Reilly Opelka. De Amerikaan is de mondiale nummer 18. Griekspoor, die rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros van komende week, trof Opelka nog niet eerder.

Het was alweer even geleden dat Griekspoor succes had op de ATP Tour. Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. De Noord-Hollander moest zich vervolgens met een nekblessure afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid.