Tallon Griekspoor bereikt kwartfinales in Marrakesh ondanks slechte start

UEFA-baas over eventuele terugkeer Russen: ‘Vind dat het niet kan zolang de oorlog voortduurt’

Een terugkeer van Rusland op de Europese voetbalvelden is voorlopig nog niet aan de orde. Kort na zijn herverkiezing als voorzitter van de organisatie zei Aleksander Ceferin op een congres in Lissabon dat zoiets heel lastig is. „Mijn persoonlijke mening is dat het niet kan zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt”, voegde hij eraan toe.