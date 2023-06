Tallon Griekspoor blijft ongeslagen op gras en bereikt na ware thriller kwartfinales in Halle

Met videoTallon Griekspoor blijft ook na zijn overwinning bij het ATP-toernooi van Rosmalen uitstekend presteren op gras. De 26-jarige Haarlemmer rekende in het Duitse Halle in een ware thriller af met Hubert Hurkacz, van wie hij vorige maand in de tweede ronde van Roland Garros nog had verloren: 6-3, 1-6, 7-6 (8).

Bij 4-3 in de eerste set brak Griekspoor zijn tegenstander voor de eerste keer. In de volgende game benutte hij zijn tweede setpoint. In het tweede deel was het een ander verhaal. Griekspoor verloor twee keer een game op zijn eigen opslag en ging met 1-6 onderuit, waarna de derde set uitmondde in een tiebreak.

Daarin maakte Griekspoor het onnodig spannend door zowel op 3-0 als 6-3 een royale voorsprong te verspelen. Maar liefst vier matchpoints liet hij onbenut, waarna Hurkacz op zijn beurt één kans om de wedstrijd uit te maken liet liggen. Bij zijn vijfde kans was het alsnog raak voor Griekspoor, die dit seizoen nog ongeslagen is op gras.

,,Het was een spannende ontknoping”, zei Griekspoor in het interview op de baan. ,,Maar ik ben rustig gebleven, ik ging voor de winst en het is me gelukt. Aanvankelijk had ik wat fysieke problemen, maar naarmate de partij vorderde ging het beter. Mijn beste tennis speelde ik misschien wel in de derde set.”

Kwartfinale tegen Roeblev

Hurkacz, die als nummer 17 van de wereld twaalf plaatsen boven Griekspoor staat, won het toernooi van Halle vorig jaar. In de volgende ronde krijgt de Nederlander opnieuw een tegenstander van naam. Hij neemt het dan op tegen de als derde geplaatste Rus Andrei Roeblev, de nummer 7 van de wereld.

Net als tegen Hurkacz hoopt Griekspoor dan revanche te kunnen nemen. ,,In Doha miste ik eerder dit jaar drie matchpoints tegen hem, om uiteindelijk te verliezen. Dus dat hoop ik recht te kunnen zetten. Het vertrouwen is heel groot, zeker na de zege in Rosmalen. Daar kwam een droom uit. Ik voel me momenteel heel goed op gras.”

