Tallon Griekspoor dankzij twee zeges in korte tijd naar halve finales Washington tegen toernooifavoriet

Met video'sTallon Griekspoor heeft de halve finales bereikt van het ATP-toernooi van Washington. De beste tennisser van Nederland versloeg vrijdagavond (lokale tijd) in de kwartfinale de Amerikaan J.J. Wolf in twee sets: 7-5 6-4. De partij duurde een uur en 33 minuten.

Griekspoor, als twaalfde geplaatst in Washington, kende een bizarre dag in de Amerikaanse hoofdstad. Hij moest eerst nog zijn donderdag afgebroken partij tegen de Fransman Gaël Monfils afronden. Wegens hevige regenval moesten beide tennissers donderdag in de derde set naar binnen, bij een 1-0 voorsprong voor Griekspoor.

Na de onderbreking won de Nederlander vrijdag direct de servicegame van de Fransman en hij gaf die voorsprong niet meer prijs. Na in totaal een uur en 58 minuten stond er 6-4 1-6 6-3 op het bord. Griekspoor maakte het af met een ace.



In de halve eindstrijd neemt de 27-jarige Griekspoor, 37ste op de wereldranglijst, het op tegen de als eerste geplaatste Taylor Fritz. De mondiale nummer 9 uit de Verenigde Staten versloeg Jordan Thompson uit Australië met 6-3 6-3. Eerder op de dag had Fritz al de Schot Andy Murray in drie sets verslagen.

Griekspoor leek donderdag een lichte buikspierblessure opgelopen te hebben, maar een dag later maakte hij een fitte indruk. Zeker aangezien er slechts weinig tijd, zo'n vier uur, zat tussen de overwinning op Monfils en de partij tegen Wolf.

De 36 jaar oude Monfils, momenteel de nummer 323 van de wereld, had een wildcard ontvangen voor het toernooi in Washington. De voormalig nummer 6 van de wereld werd er begeleid door de Nederlandse coach Peter Lucassen, die in het verleden Botic van de Zandschulp bijstond.

Arantxa Rus wijzigt schema niet Tennisster Arantxa Rus doet volgende week toch mee aan een ITF-toernooi op Gran Canaria. De beste tennisster van Nederland houdt vast aan haar oorspronkelijke planning, ook na het veroveren van de titel in Hamburg. Rus gaf afgelopen weekend nog aan te twijfelen over deelname aan het graveltoernooi op het Spaanse eiland. Na het toernooi op Gran Canaria doet Rus mee aan het grote WTA-toernooi van Cincinnati, waarna ze in aanloop naar de US Open ook nog het WTA-toernooi van Chicago gaat spelen. De US Open begint op maandag 28 augustus. Na het laatste grandslamtoernooi van het jaar doet Rus ook mee in San Diego. De 32-jarige Rus is na haar titel in Hamburg naar de 42ste plek op de wereldranglijst gestegen. Ze maakt nog een kleine kans om een geplaatste status te hebben op de US Open. Daarvoor moet ze bij de loting tot de 32 beste speelsters behoren.

