Tallon Griekspoor gaat sorry zeggen na ‘wegsturen’ van zijn coach: ‘Gebeurde in het heetst van de strijd’

Met video's ‘Megablije’ Max Verstappen wint spannende kwalifica­tie: ‘Adrenaline gierde door mijn lijf’

Het werd een enerverende kwalificatie in Monaco, waar Max Verstappen uiteindelijk alsnog pole position wist te grijpen. Het was de 23ste uit zijn Formule 1-carrière en na afloop benadrukte de tweevoudig wereldkampioen meermaals hoe blij hij daarmee was. Ook Nyck de Vries was tevreden.