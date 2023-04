Tallon Griekspoor geeft op in tweede ronde masterstoernooi na verzwikken enkel

LIVE Formule 1 | Beluister hier live naar alle sessies bij de Grand Prix van Azerbeid­zjan

Max Verstappen is na een lange pauze blij dat hij weer mag racen. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 én huidig leider in het kampioenschap rekent op een ‘ietwat chaotisch’ weekeinde bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Volg via Racing Radio van Viaplay live de vrije training, de kwalificatie, de ‘Sprint Shootout’, de sprintace en - uiteraard - de race op zondag.