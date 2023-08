Tallon Griekspoor kan sterke week geen vervolg geven tegen Alexander Zverev, ook Auger-Aliassime klaar

Met samenvattingTallon Griekspoor is er na zijn finaleplaats op het toernooi van Washington niet in geslaagd de eerste ronde te overleven op het masterstoernooi van Toronto. De 27-jarige tennisser verloor in twee sets van Alexander Zverev: 6-4 7-6 (3).

Zverev, de huidige nummer zestien van de wereld, plaatste in de openingsset bij 5-4 een break, waardoor Griekspoor wist wat hem te wachten stond: twee sets op een rij winnen van de voormalig top 10-speler.

Zverev putte duidelijk moed uit de setwinst, want hij serveerde in de tweede set ijzersterk. Griekspoor scoorde slechts twee punten in de eerste zes servicegames van de Duitser, maar zelf werd hij - zij het met flink wat meer moeite - ook niet gebroken. In de tiebreak kreeg Zverev op 6-3 drie matchpoints. Hij sloeg na 1 uur en 43 minuten meteen toe.

In Toronto neemt Zverev het in de tweede ronde op tegen Alejandro Davidovich Fokina. De Spanjaard kende geen enkele moeite met J.J. Wolff (6-0, 6-2).

Griekspoor pakte begin dit jaar de titel in het Indiase Pune en was in de zomer ook de beste in Rosmalen. In Washington stond hij in zijn derde finale van 2023, maar tot de derde titel kwam het niet. Hij versloeg in de halve eindstrijd nog de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz, zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10. Hij verloor daarna de finale van de Brit Dan Evans.

Auger-Aliassime ook voor eigen publiek meteen uitgeschakeld

Félix Auger-Aliassime is ook op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde uitgeschakeld. De Canadese nummer 12 van de wereld werd met 6-4 6-4 verslagen door de Australiër Max Purcell, de mondiale nummer 78.

Auger-Aliassime, die dinsdag 22 jaar oud werd, verloor al voor de vierde keer op een rij in de eerste ronde. Ook op Roland Garros en Wimbledon bleef hij in de openingsronde steken. Auger-Aliassime is door zijn tegenvallende resultaten uit de mondiale top 10 gevallen.

Vorig jaar haalde Auger-Aliassime nog de kwartfinales op het masterstoernooi in Canada. Casper Ruud uit Noorwegen was hem toen de baas.

De Brit Dan Evans, die afgelopen weekend Tallon Griekspoor nog versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Washington, verloor in Toronto in de openingsronde van de Canadees Gabriel Diallo. Het werd 7-6 (4) 7-5 voor de nummer 141 van de wereld, die met een wildcard was toegelaten.

