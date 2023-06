Tallon Griekspoor strandt in kwartfinales ATP-toernooi Halle: ‘Tijd om me klaar te stomen voor Wimbledon’

Met samenvattingTallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de halve finales van het ATP-toernooi in Halle te bereiken. De winnaar van Libéma Open van vorige week strandde in de kwartfinales tegen Andrej Roeblev, de nummer zeven van de wereld: 6-3, 3-6, 6-4.

Daarmee zit de voorbereiding op Wimbledon erop voor Griekspoor. De nummer 29 van de ATP-ranking gebruikt de grastoernooien om zich klaar te stomen voor de grand slam in Londen. Griekspoor meldde zich vandaag af voor het grastoernooi van Mallorca. Hij verkiest in aanloop naar het derde grandslamtoernooi van het jaar, dat op 3 juli van start gaat, rust boven een extra toernooi.

‘Het was een goede week met wat zware potjes in Halle. Tijd om te rusten en mezelf klaar te stomen voor Wimbledon', schrijft Griekspoor op Instagram. ‘Ik zie jullie in Londen.’

Griekspoor begon in Halle nog uitstekend aan de partij, door Roeblev in zijn servicegame te breken en de eerste set met 3-6 op zijn naam te schrijven. De Nederlander, die vorige week het grastoernooi van Rosmalen won, kon die lijn echter niet doortrekken. Roeblev brak Griekspoor in de tweede set tweemaal en gaf vervolgens ook in de beslissende derde set gas.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP

Hoewel Griekspoor zijn executie met twee gewonnen games nog uitstelde en de spanning terugbracht tot 5-4, plaatste de Rus zich voor de halve finales. Griekspoor hielp in de beslissende game twee gamepoints om zeep, een cadeautje dat Roeblev dankbaar uitpakte. De Rus verzilverde zijn eerste matchpoint meteen.

Griekspoor bereikte donderdag nog de kwartfinales van het toernooi in Halle door een zege op de Poolse titelhouder Hubert Hurkacz.

Medvedev uitgeschakeld

Roberto Bautista Agut uit Spanje heeft op het grastoernooi van Halle Daniil Medvedev uitgeschakeld in de kwartfinales. De als achtste geplaatste Spanjaard versloeg op het Duitse toernooi de als eerste geplaatste Rus in twee sets: 7-5 7-6 (3). Bautista Agut, de nummer 23 van de wereldranglijst, treft Roeblev zodoende in de halve finales.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © AFP Medvedev, de mondiale nummer 3, begon de partij door de opslagbeurt van Bautista Agut te winnen. De Rus leverde zijn eigen service daarna meteen weer in. Een tweede break leverde de Spanjaard de setwinst op met 7-5. In de tweede set was Bautista Agut sterker in de tiebreak en benutte daarin op 6-3 zijn eerste matchpoint.

