Tallon Griekspoor verliest ware thriller en sneuvelt als laatste Nederlander in enkelspel Roland Garros

Tallon Griekspoor was akelig dicht bij de derde ronde op Roland Garros. Maar hij verloor na een ware thriller van de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 7-5, 7-6, 6-7, 6-4. Dat was om meerdere reden een bittere pil voor de Nederlander.

Het was zo’n typische Parijse lenteavond. De zon langzaam zakkend, maar nog brandend op volle kracht. Op Roland Garros hebben de mensen na een lange, hete dag nog lang niet genoeg tennis gezien. Voor baan 7 staan lange rijen, maar op de tribunes kan geen kip meer bij. Want Tallon Griekspoor en Hubert Hurkacz spelen er de tiebreak van het toernooi.

Alleen al over dat slotstuk van de derde set is een krantenpagina vol te schrijven. Wat gebeurt er allemaal niet? Op 6-3 denkt Griekspoor de set binnen te hebben, maar de bal van de Pool blijkt de lijn minimaal te hebben geraakt. Op 6-6 zijn de groundsmen in de war en beginnen spontaan de baan te slepen. Bij 7-7 breekt Griekspoor een snaar, hij kan de ongelukkige timing zelf ook niet geloven. Op 9-9 roept iemand in het publiek ‘uit’ bij een bal die in is. Een ballenkind denkt, logisch, dat het punt gespeeld is en rent de baan op. Een let, dus. Het is 12-12 als Griekspoor een forehand mist en kwaad is op zichzelf (‘Wat een choke’). Hij had de tiebreak al lang binnen moeten hebben, zegt hij, maar dreigt hem te verliezen. Maar hij blijft erin geloven, toont net iets meer ballen dan Hurkacz, en bij 15-13 later wijst hij weer naar zijn hoofd. Hij heeft de hardste kop van de twee. Zijn zesde setpunt is raak, hij heeft er zelf vijf tegen gekregen. Griekspoor zoekt even het toilet op voor een plens koud water in zijn gezicht.

Op Baan 7 vinden ondertussen serieuze herstelwerkzaamheden plaats. Het is een soort sahara geworden, de ballen hebben kleine kraters achtergelaten. Het is zo droog en warm dat het gravel een soort zand is geworden, het waaide zo over de baan. Sommige lijnen zijn aan het einde van een set amper zichtbaar. En er is constant herrie. Loeiende sirenes, gejuich van andere banen. Maar het hindert Griekspoor allemaal niet.

Volledig scherm Hubert Hurkacz trok na ruim 4,5 uur spelen aan het langste eind. © ANP / EPA

Het had wel iets meer dan een set geduurd voordat hij in zijn spel kwam. In de eerste set domineerde de boomlange Hurkacz de punten en was de betere speler. Na een vroege break tegen in het tweede bedrijf moet Griekspoor even ontladen. Dit keer sneuvelt een racket. Maar vanaf dat moment gaat hij wel beter spelen. Hij neemt het heft in handen en lijkt geregeld weer op de Griekspoor van begin dit seizoen. Aanvallend en overtuigend. Hij wint de tweede set, en door die wonderlijke tiebreak dus ook de derde set.

Als hij Hurkacz in de vierde set breekt, lijkt diens verzet gebroken. Maar bij het uitserveren, met nieuwe ballen nota bene, maakt Griekspoor ineens een paar slordige fouten. Hij wordt gebroken, er moet opnieuw een tiebreak aan te pas komen en de valse start (0-5) komt de Nederlander daarin niet meer te boven.

Een beslissende set dus. Beiden zwepen het publiek continu op, de fanatieke fans uit Polen en Nederland staan op de banken. Voor dit soort partijen is Griekspoor gemaakt. Hij blijft weliswaar mopperen tussen de punten door, maar is scherp en knokt voor elke bal. Maar Hurkacz is nét een fractie constanter. Op 4-4 plaatst hij de beslissende break. En na 4 uur en 44 minuten spelen verzilvert hij het matchpoint.

Griekspoor had bij winst vrijdag in de derde ronde gespeeld tegen de Peruaan Juan Pablo Varillas. Dat is de nummer 94 van de wereld en dus geen onneembare horde. Dat maakte de nederlaag nog zuurder voor de Nederlander.

