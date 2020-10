Tampa Bay Rays verspeelt riante voorsprong en moet vrezen voor uitschakeling

Van Hanegem na ophef over reserverol Berghuis: 'Grappig, normaal doet hij nooit mee bij Oranje’

16 oktober De supporters van Feyenoord tellen al af. Zondag gaat Steven Berghuis in de derby tegen Sparta laten zien waarom half Nederland de voorbije dagen over hem sprak, verwacht de achterban. Berghuis, met zes treffers topscorer in de eredivisie en tot verbazing van velen bankzitter bij Oranje, is hot.