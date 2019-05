Tandemkoppel Bangma/Bos begint met winst aan wereldbekerwedstrijden

De wereldbekerwedstrijd in Italië begon voor tandemrijders Bangma en Bos met de tijdrit. Ook die leek lange tijd heel goed te gaan, maar in een afdaling kwam het duo hard ten val. De schrik zat er even in, al viel de uiteindelijke schade aan de ledematen mee. ,,Toch hebben we een heel aardig tempo kunnen rijden", hield Bangma er een positief gevoel aan over. ,,En dat gevoel namen we mee naar de wegwedstrijd. Daar waren we niet de gedoodverfde winnaar, maar ging het juist heel goed. We zijn eigenlijk net te zwaar om als klimspecialisten genoemd te worden en het parcours was wel heel zwaar.”

Volledig scherm De nederlandse tandemduo's Timo Fransen/Vincent ter Schure (links op podium) en Patrick Bos/Tristan Bangma (rechts op podium) flankeren de wereldkampioenen uit Polen op het WK Paracycling in Apeldoorn, begin dit jaar. © Walter van Zoeren

Al snel in de wedstrijd werd het kaf van het koren gescheiden. Vijf koppels zouden al snel uit gaan maken wie er met de winst in de eerste wereldbeker vandoor zou gaan. ,,We gingen lang mee, maar moesten zelfs bergop een keer lossen", vertelt Bangma. ,,Toch kwamen we er weer bij en konden we in de slotkilometers het verschil maken.” Ze versloegen landgenoten Vincent ter Schure en Timo Fransen, die tweede werden.

Dit weekend wacht de tweede wereldbekerwedstrijd en wel in het Belgische Oostende. Het is lastig voor Bangma om niet te enthousiast over dat parcours te zijn. ,,Al is er wel iets veranderd, maar de ervaringen in Oostende zijn heel goed. De wereldbekerwedstrijden die ik daar heb gereden, heb ik allemaal gewonnen. Maar nu beginnen we weer helemaal opnieuw natuurlijk.”