Tao Geoghegan Hart viert eerste profzege

Geoghegan Hart was in Oostenrijk de beste sprinter van een uitgedund peloton. De Spanjaard Alex Aranburu eindigde als tweede, voor de Zwitser Roland Thalmann. Chris Froome finishte als zesde.



Pascal Ackermann, de kampioen van Duitsland, moest na een valpartij afstappen. De Ronde van de Alpen eindigt vrijdag in Bolzano.